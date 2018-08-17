400 пассажиров в час: в Полтаве открыли реконструированный аэропорт

Сегодня после длительной реконструкции открывают международный аэропорт Полтавы. Это замечательное событие для жителей области и гостей Украины, теперь этот старинный город становится ближе для всех. Сегодня аэропорт принял первый международный рейс. Почти 20 лет, некогда мощный и популярный в регионе аэропорт годами простаивал. Им иногда пользовались только спортсмены и первые лица государства. Ни чартерных, ни регулярных пассажирских рейсов. Жители области вынуждены были ехать за 300 километров в аэропорты Киева, или Харькова. И по инициативе главы Полтавщины Валерия Головка этот аэродром получил второе дыхание.

В прошлом году аэропорту дали статус международного. Помещение аэровокзала, которое было построено еще в 50-х годах прошлого века, капитально отремонтировали и осовременили. В зале ожидания для международных рейсов будет зона дюти-фри и кафе. Полностью готовы к работе зоны таможенного и паспортного контроля. За час теперь здесь могут принять 400 пассажиров. Первый международный рейс – мариупольская футбольная команда вернулась домой из Франции. Получили багаж и прошли таможенный контроль всего за полчаса.

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Отремонтировали и взлетно-посадочную полосу. Теперь здесь могут садиться большие самолеты типа Боинг 737. Пилоты качеством довольны. Открытие международного сообщения – стратегически важное для региона. Это повысит инвестиционную привлекательность Полтавщины, увеличит поток туристов и жителей региона станет удобнее путешествовать.

Сегодняшний рейс – чартерный. Но руководство аэропорта уверяет – аэропорт полностью готов к регулярным рейсам. Уже ведут активные переговоры с несколькими авиакомпаниями. И вполне возможно в этом году из Полтавы можно будет улететь в Польшу и Беларусь. Если за весь прошлый год полтавский аэропорт принял всего 170 пассажиров, то в планах руководства области такое количество принимать ежедневно.

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Опубликовано Август, 17 в 19:48



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