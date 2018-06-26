$400 за тонну! Где в Украине выращивают экологически чистую продукцию

Земледелием занимался еще дед, несколько поколений аграриев заботились не только о богатом урожае, но и о сохранении плодородия почвы. Агропредприятие на Полтавщине – одно из крупнейших в Украине. 7 тыс га полей, выращивают органическую продукцию – тонны пшеницы, гречихи, подсолнечника, кукурузы и без грамма ядохимикатов и минеральных удобрений.

Уже 40 лет местные аграрии выращивают экологически чистую продукцию, которая не вредит ни человеку, ни природе.

Поле засеяно гречкой, и ее не будут собирать – растения станут удобрением для следующего урожая. Еще землю подпитывают очищенным навозом с собственной фермы.

Грунт разрыхляет специальная техника, так здесь сохраняется влага и температурный режим. Такой заботливый подход позволяет ежегодно получить 10 тонн органической продукции, которую продают в Европу. Нужные сертификаты получили еще 10 лет назад, и ежегодно подтверждают высокий стандарт.

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Остаток выращенной продукции – это корм для коров, их здесь почти 7 тыс. Кормят исключительно органическими кормами, соответственно и молоко и мясо они дают высшего сорта. Из них производят детское питание.

Перенимать опыт сюда едут иностранные аграрии. В Украине же предприятий, которые перешли на выращивание органической продукции, с каждым годом все больше. Но пока эта цифра лишь около процента. Все из-за низкого спроса среди украинцев, ведь цена органической продукции значительно дороже. К примеру, тонна твердой пшеницы стоит 200 долларов, органическая – почти 400. А еще аграрии боятся рисковать, ведь выращивать органическую продукцию непросто.

В Украине спрос на органическую продукцию растет, радуются аграрии, и важно не только сохранение здоровья, но и земли, ведь еще два десятка лет использования химикатов – и почва превратится в яд.

К слову, как начать ягодный бизнес и что выращивать для экспорта в ЕС.

Опубликовано Июнь, 26 в 17:28



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