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5 смертей за сутки: как не утонуть и у кого просить помощи

5 смертей за один день отдыха – лето поражает обилием утонувших. С начала года глубина унесла жизни более 700 украинцев.

Из-за халатности взрослых гибнут и травмируются дети. Печальную статистику пополняют также люди в нетрезвом состоянии, те, кто плавает и ныряет в водоемах с необследованным дном и люди с сердечнососудистыми заболеваниями.

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Взрослые уверены, они знают правила поведения в воде и контролируют детей.

Напомним, этим летом в Украине настоящая эпидемия отравлений.

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