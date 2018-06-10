50 отжиманий и 100-метровка в бассейне – соревнования медсестер в Винницкой области

Ольга Бабкина прошлом году стала лучшей медсестрой в армии. Сейчас женщина – в жюри конкурса. К коллегам требовательна, ведь на передовой военнослужащий должен быть выносливым.

Правильно поставить капельницу или качественно перевязать раненого в голову – это не все задачи конкурса, который второй раз проводят Винницкой области.

22 сержанта медслужбы, многие из которых приехали даже с передовой, на скорость отжимались и плавали.

Смотрите: Игры героев: кто выиграл на соревнованиях несокрушимых ветеранов АТО

Наталья в 2014-м году вытащила с поля боя десятки бойцов. Сейчас она имеет орден за мужество третьей степени.

Алине Мьякенькой 22, она приехала с передовой. Туда она ушла сразу после окончания училища. Сейчас она старшая медицинская сестра.

Организовали этот конкурс, чтобы еще раз напомнить стране – сейчас на передовой немало мужественных женщин, которые защищают восточный рубеж. На их счету – сотни спасенных бойцов.

К слову, 9 июня в Киеве отметили День медицинского работника.

Опубликовано Июнь, 10 в 14:30



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.