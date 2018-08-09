69 грн за 69 минут: выгоден ли каршеринг и как воспользоваться

Европейский каршеринг теперь и в Украине. Это прокат автомобиля поминутно – некая альтернатива маршруткам и такси.

Для этого вам нужно иметь приложение в телефоне с подсоединенной банковской карточкой, запеленговать свободную машину где-то неподалеку, сесть за руль – и ехать куда надо.

Главные условия – клиент должен быть старше 25 лет, а его водительский стаж – не менее 5 лет. В столичной компании каршеринга 100 автомобилей Ravon. Стоимость поминутной аренды – 4 гривны. Также есть тарифные пакеты, например – 69 грн за 69 минут, или – 600 гривен в сутки. Впрочем, каждый километр тогда оплачивается дополнительно.

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Значительное преимущество над привычным прокатом автомобилей – в салон машину возвращать не нужно – можно оставить где угодно, хоть у себя под домом.

К слову, Porsche представил свой новый внедорожник Macan в Шанхае.

Опубликовано Август, 09 в 21:49



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