7 лет после теракта: Брейвик учит политологию, живет в 3 комнатах и получил € 36 тыс.

7 лет назад Норвегию всколыхнул теракт. Взрыв здания в центре Осло и расстрел молодежи на острове Утойя, организованные Андерсом Брейвиком. Но, в заключении, оказывается, жизнь террориста №1 не такая уж и плохая. Одно его содержание стоит более 6 тыс. евро в месяц. А еще – право получать высшее образование бесплатно, заниматься спортом и жить в трехкомнатной камере.

22 июля 2011 для Норвегии – черный день. Тишину Осло внезапно оборвал мощный взрыв.

За полтора часа на острове Утойя расстреляли молодежный лагерь.

Сначала были данные о группе террористов – вспоминает детектив Асбйорн Раклев, – он расследовал дело.

На острове задержали 32-летнего Андерса Брейвика – сторонника неонацистских взглядов, бывшего участника молодого крыла правой партии. А на Утейе традиционно собиралась молодежь от правящей Рабочей партии Норвегии. На остров он добрался на пароме, надев фальшивую полицейскую форму.

Есть немало артефактов и видео-доказательства. Криминалисты воссоздали преступление по секундам – ​​вот, Брейвик паркует грузовик, в котором 500 кг взрывчатки. Потом пересаживается в легковушку, едет на остров. Взрыв прогремел за 7 минут.

На Утейе Брейвик убил 67 человек. Спасаясь, двое подростков утонули. Еще восемь – погибли от взрыва в Осло. В общем – 77 смертей.

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Журналист Евгений Дьяконов в то время едва не оказался в эпицентре взрыва и вел прямую трансляцию. С тех пор отслеживает тему терактов. Брейвику дали 20 лет тюрьмы. После завершения срока, норвежскому стрелку могут продлить заключения еще на 5 лет – и так бесконечное число раз. Другой вопрос – в каких условиях он находится.

Андерс Брейвик. В его распоряжении отдельные три комнаты – кабинет, спортзал и комната отдыха. Содержание убийцы №1 правительству королевства стоит более 6 тыс. евро в месяц. Для осужденных есть все условия, чтобы исправиться и даже получить новое образование.

В прошлом году Брейвик изменил имя. Теперь он – Фйотольф Хансен. За решеткой у него хобби – регулярно пишет жалобы.

Суд Осло обязал государство выплатить террористу 36 тыс. евро за бесчеловечное содержание – холодный кофе, еду, подогретую в микроволновке и старую компьютерную приставку. Увидеть собственными глазами, как живет норвежский стрелок, мы не смогли. Вроде, у тюремной администрации не было времени. Но неофициально нам сообщили: в Норвегии боятся, что после такой рекламы на телевидении, сесть в тюрьму-курорт могут захотеть и украинские работники.

К слову, Андерс Брейвик, осужденный за два теракта в Норвегии, в результате которых погибло 77 и пострадало полторы сотни человек, впервые заявил о том, что раскаивается в содеянном.

Опубликовано Июль, 23 в 11:55



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