73 года после атомной атаки на Хиросиму: ежегодно жертв стает больше

6 августа 2018 – ровно 73 года с тех пор, как Америка сбросила атомную бомбу на японский город – Хиросиму. Это произошло в конце Второй мировой войны. Сначала люди даже не обратили внимания на самолеты в небе, среди которых был один – смертоносный для более 200 тысяч человек.

Сразу от бомбы погибли 100 тысяч жителей Хиросимы – каждый третий житель города. Те, кто был рядом со взрывом – сгорели мгновенно.

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Пострадавших от радиации в целом 170 тысяч и ежегодно на мемориальную доску дописывают новые имена.

К слову, доживут ли до утра – с таким вопросом каждый вечер засыпают жители 4-этажки в Бориславе. В подвале их дома – маслянистые потоки и взрывоопасный нефтяной газ.

Опубликовано Август, 06 в 21:50



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