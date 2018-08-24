Грушевский, УНР и Революция на граните: вирус независимости в Украине

День Независимости – дата весомая, однако, историки уверяют: к нему Украина приближалась с начала прошлого века. Украина получила почти нынешние границы и, так сказать, схватила вирус независимости, в 1918 году, когда был провозглашен четвёртым универсал, или Независимость Украинской народной республики.

Активно Украина воевала за независимость в 30-х годах – тогда за дело взялись украинские националисты. Затем, хотя и менее радикально, их дело подхватили диссиденты, 60-ники, студенты во время Революции на граните.

Михаил Грушевский историк, в свое время, человек даже крайне аполитичный – в возрасте 50 таки осуществил свою мечту. Сделал Украину независимой. 22 января 1918 года – Центральная Рада, которую он возглавлял, провозгласила Украинскую Народную республику. Она имела границы, похожие на нынешние, разве что без Крыма. Но прожила недолго – всего 160 дней.

Националисты пытались создать нового украинца – такого себе идеального человека, для которого молодое государство – означало больше, чем жизнь.

Вооруженная борьба продолжалась до середины 50-х годов. Впоследствии на волне хрущевской оттепели возникло движение шестидесятников – в основном это были романтики-диссиденты, как Левко Лукьяненко, Вячеслав Чорновол, Евгений Сверстюк. И в конечном итоге – и они оказались за решеткой.

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В что-то похоже на восстание все вылилось в девяностых.

Это называлось Революция на граните. Студенты тогда восстали против коммунистов, де-юре продолжали руководить Верховной Радой. Студенты требовали отставки тогдашнего председателя совета министров и разрешения воинам служить у себя на Родине. Несколько десятков объявили голодовку. Ведь на самом деле – цель была значительно шире.

Их настроения сейчас – не столь романтичны. Ведь, по сути, политики изменились мало, и Украина потеряла много возможностей.

В то же время, если бы не было предыдущих попыток, возможно, мы бы и сейчас не отмечали Дня Независимости.

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Опубликовано Август, 24 в 23:43



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