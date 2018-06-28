На берегу Южного Буга построили незаконные коттеджи

На берегу Южного Буга под Николаевом вместо пляжа построили коттеджи. Пять усадеб имеют прочное берегоукрепление, причалы и эллинги. Владельцы коттеджей перенесли дорогу на несколько метров в сторону. При этом захватили землю садоводческого товарищества. Для новой дороги подрезали склон берега, и семь дач оказались над обрывом.

Пол века здесь было место отдыха дачников с соседнего садоводческого товарищества. Теперь бетонные заборы перекрыли выход на реку.

С журналистами владельцы усадеб разговаривать не захотели, натравив собак.

С возмущенными пенсионерами застройщики поговорили жестко.

В 2012 году Николаевская районная администрация продала за 75 тыс грн гектар прибережной полосы между дачами и рекой. Прокуратура не смогла обжаловать это решение в суде. Хотя 100 метров защитной полосы рек продавать в частную собственность нельзя. Запрещено и строить в воде.

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Впоследствии, новый владелец разделил территорию на участки по 20 и 10 соток и продал их по тысяче долларов за сотку. Новые владельцы также пренебрегают законом. Разрешений на строительство не получали, берег укрепляли без проекта. Да еще и несколько лет к созданию объединенной территориальной общины, земельный налог селу не платили.

3 года назад, когда строили первый коттедж, государственная архитектурно-строительная инспекция признала строительство незаконным и оштрафовала владельца на 6 тыс грн. О новых дома на пляже в инспекции узнали от журналистов. Обещали проверить их законность, но только после официального обращения телекомпании.

К слову, в Днепре во дворе школы планируют построить многоэтажку.

Опубликовано Июнь, 28 в 18:32



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