Чтобы не платить – выливают в реку: в Виннице люди спускают нечистоты в водоемы

Спустить нечистоты прямо в ручей или реку. Это, к сожалению, довольно распространенная практика среди украинцев. В Виннице, например, практически весь частный сектор расположен возле водоемов. А централизованную канализацию имеют единицы.

Лишь немногие заботятся об окружающей среде. Потому что легче спустить содержание своей выгребной ямы в Буг, чем заказать за 400 гривен выкачивание.

Маскируют под камни, вмуровывают в тротуары и бетон – так некоторые жители прячут стоки от собственных выгребных ям и стиральных машин. Чтобы не платить за выкачивание, весь хлам сбрасывают в ближайший водоем.

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Штраф за самовольный отвод канализации – 1.300 гривен.

Факты ICTV писали, как живут в Рецюковщине в Черкасской области и какие там ужасные дороги – в ямах хоть рыбу лови.

Опубликовано Июль, 21 в 13:53



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