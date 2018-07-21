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Чтобы не платить – выливают в реку: в Виннице люди спускают нечистоты в водоемы

Спустить нечистоты прямо в ручей или реку. Это, к сожалению, довольно распространенная практика среди украинцев. В Виннице, например, практически весь частный сектор расположен возле водоемов. А централизованную канализацию имеют единицы.

Лишь немногие заботятся об окружающей среде. Потому что легче спустить содержание своей выгребной ямы в Буг, чем заказать за 400 гривен выкачивание.

Маскируют под камни, вмуровывают в тротуары и бетон – так некоторые жители прячут стоки от собственных выгребных ям и стиральных машин. Чтобы не платить за выкачивание, весь хлам сбрасывают в ближайший водоем.

Смотрите: Убрали побережье и запустили рыбу: в Черкасской области люди сами обустроили пляж

Штраф за самовольный отвод канализации – 1.300 гривен.

Факты ICTV писали, как живут в Рецюковщине в Черкасской области и какие там ужасные дороги – в ямах хоть рыбу лови.

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