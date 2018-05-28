Активные и работающие даже в 90 – как живут на пенсии в Португалии

Они любят фотографироваться и любят себя на фото. Потому что теперь нравятся себе больше, чем 10-20 лет назад. Сеньора Мария не скрывает своего возраста, даже, кажется, очень горда этим. Сейчас синьоре Марии 82, а на фото в паспорте, говорит, она старая.

Сначала в Лиссабоне, позже в Порту и других городах Португалии, уже 3 года как действует целое движение под названием Бабушки, которые работают. Их основная работа – вязание, вышивание, любое рукоделие. Но главная цель основателей – опять наполнить смыслом жизни этих дам.

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Сеньора Мила всю жизнь работала юристом. Говорит, в начале было сложно даже правильно держать крючок или спицы для вязания. Теперь, и других учит. Как и сеньора Изабел. Они делают всевозможные полезные вещи для дома. Анжело, соучредитель проекта, щеголяет работами своей любимицы.

Зарплаты как таковой мастера не получают. Все, что они зарабатывают собственными руками, идет в общую корзину. Хотя и имеет 3-х взрослых детей, Патрисия говорит, что теперь ее жизнь здесь. Два года назад приехала туристкой из Бразилии, и осталась.

Патрисию ни по внешности, ни по возрасту – ей 57, бабушкой никак не назовешь. Но, говорит, это теперь она так выглядит. Фотосессии, фестивали, путешествия, и никакого одиночества. А о себе после интервью намекнула: у нее появился бойфренд, и, возможно, даже свадьбу сыграют.

К слову, Факты писали, почему в Украине задерживают выплату пенсий.

Опубликовано Май, 28 в 21:50



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