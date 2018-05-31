Альтернативная школа в Украине: что это такое и какие преимущества

Учебный год завершился, контрольные написаны, дети счастливы. И многим родителям от этого не легче, они обеспокоены системой образования. У детей большая нагрузка, жесткие рамки и совсем мало свободы. Родители ищут, а часто и сами организуют альтернативное обучение для своих детей. Ведь получить знания это только первый шаг к полноценной личности.

Альтернативная школа отличается от частной, хоть и стоит не дешево. Деньги обычно идут на необходимые материалы для интересного обучения. Родители активно включены в образовательный процесс. Устраивают мастер-классы и экскурсии.

Теперь начальная школа в Киевской области – мечта родителей и радость детям. Здесь все в игровой форме, непринужденно, творчески и по программе.

Обычные ученики альтернативной школы, они с радостью учатся смешивать цвета и пишут свои первые шедевры.

Софийка учится во втором классе. В прошлом году родители возили ее в столичную гимназию, и ей там было не интересно.

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Ростислав застенчивый, признается отец. Чтобы раскрыть его индивидуальность, мальчика отдали сюда. Ежемесячная плата 5 тысяч гривен.

Эмоциональные, перегружены и в постоянном стрессе – такими были старшие дети мамы Алины в обычной школе. Обеспокоившись непосильным объемом программы, женщина создала среднюю альтернативную школу. Все ученики прикреплены к общеобразовательной школе, там пишут контрольные и получают табеле.

А знания черпают здесь – легко и без принуждения. Их оценивают, но не сравнивают. Стоимость обучения рассчитывают на класс, в среднем 3 тысячи гривен. Желающих много, однако, не все дети готовы к такому образованию.

Альтернативная школа – это обычно не бизнес проект, на нем не зарабатывают деньги. Это желание родителей комплексно мотивировать ребенка к познанию и дать ей возможность прежде всего, вырасти личностью.

К слову, накануне Международного дня защиты детей в галерее Фонда Украины начала работу экспозиция витражей 11-летнего харьковского художника Вадима Тульчевской.

Опубликовано Май, 31 в 14:15



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