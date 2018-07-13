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Анализ крови за 2 минуты: украинское изобретение для передовой

Четвертый год войны, а помощь фронту от украинцев не заканчивается – ученые разработали и передали на Восток медикам-добровольцам пять анализаторов крови.

Такие устройства крайне необходимы на войне, где нередко жизнь человека – это своевременная помощь.

Устройство комплексно оценивает состояние организма человека. Уже через 2 минуты медики знают более 130 показателей жизнедеятельности пациента. Прибор незаменим в критических состояниях.

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Кроме общего анализа крови, врач располагает информацией о содержании воды в организме, pH крови,  даже есть онкомаркер. Анализатор полностью безопасен, использовать его можно несколько раз в день.

Ранее Факты ICTV писали о новых методиках спасения на воде в Бердянске.

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