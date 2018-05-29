Аналог турецких морских ворот Босфор: плюсы и минусы

Турецкий Босфор, единственные морские ворота в Украине. Узкий, оживленный и сложный для прохождения судов, пролив мира. Разделяет Азию и Европу и 15-тимильйонний Стамбул.

Ежедневно этой стратегической для стран Черноморского бассейна проливом, курсируют десятки суден – от маленьких, миниатюрных прогулочных катеров, до огромных и опасных газовозов.

Ежедневно их более сотни. Такое интенсивное движение суден, большое течение и резкие перепады погоды, приводят к высокой аварийности. Это хорошо знает капитан Андрей Глазков. Он когда-то работал в Украине, последние 10 лет живет в Стамбуле и руководит турецкой судоходной компанией. Говорит, последняя морская авария здесь произошла месяц назад. Танкер снес старинную виллу стоимостью в миллионы долларов. К счастью, обошлось без жертв.

Страшная авария произошла в 1994. Тогда в проливе столкнулись сухогруз и танкер с нефтью, погибли 29 моряков. После катастрофы Турция установила четкие правила прохождения Босфором.

Трафик и правила плавания по Босфору хорошо знают и местные рыбаки.

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Если судно перевозит опасный груз, его обязательно сопровождают буксиры, если везут безопасные грузы, например, зерно или уголь – только лоцман. Он безупречно знает пролив и управляет кораблем во время прохождения Босфором.

Но вскоре маневрировать Босфором будет легче. Турция уже в этом году планирует начать мегапроект – построить пролив-дублер. Он должен разгрузить главную коммерческую артерию между Европой и Азией. И если Босфор создала природа, то альтернативный канал – это безумно дорогой рукотворный проект.

Ширина будущего канала до километра, тогда как Босфор в самом узком месте 700 метров. И по протяженности новый канал выигрывает, 45-ть против 30-ти километров.

Хотя альтернативный пролив будет узким и не таким глубоким. Это не помешает принимать все виды гигантских суден, именно на них и ставит турецкие власти. От нового соединения может выиграть и Украина. К нам через него скорее попадать судна, это сократит логистические издержки.

К слову, до конца года в Днепре не останется ни одного неработающего лифта, по крайней мере, это обещают чиновники.

Опубликовано Май, 29 в 14:03



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