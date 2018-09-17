Angry Birds, дартс и Дженга: день отца от ІСТV

Посадить дерево и развлечься в компании лучших пап команды IСТV. Всех желающих наш телеканал, накануне, пригласил в столичный ботсада на собственный День отца. IСТV устроил там целый парк развлечений.

Дети и взрослые могли пострелять из огромного рогатки Angry Birds, из лука, поиграть в игру Джанга, в дартс, а также отчеканить монету с эмблемой канала и даже устроить поединок в костюмах бойцов сумо.

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Вместе с детьми ведущие IСТV посадили в ботсаду ивы и продемонстрировали активные развлечения – это именно то, что нужно для правильного физического развития детей.

Актеры советуют всем родителям побольше уделять внимания своим детям и быть для них настоящими друзьями.

Кроме того, быть папой – это еще и весело, добавляют актеры. Продемонстрировать это обещают в новом комедийном сериале о взаимоотношениях родителей и детей – Папаньки. Премьера на ICTV – 24 сентября.

К слову, #Деньотца с ICTV в ботсаду: звездные родители и развлечения для детей.

Опубликовано Сентябрь, 17 в 12:14



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