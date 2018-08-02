Аномальная жара: где страдают больше всего и как спасаются

Мир страдает от жары. Это лето стало самым длинным и самым жарким за всю истории Эстонии. Кое-где температура достигала отметки в +34, для северной страны это большая редкость. За последний месяц эстонцы съели семьсот тонн мороженого.

А в Германии местные и туристы выпили почти все пиво. Пивоварни жалуются на недостаток бутылок для хмельного. Жара держится больше недели. За это время, в Дрездене уровень воды в Эльбе упал на полметра.

В Беларуси же из-за жары готовы ввести сиесту. Такую идею объявил президент Александр Лукашенко во время визита в колхозы. Он заявил – за высоких температур могут страдать селяни, поэтому несмотря на сбор урожая, нужно дать им отдохнуть в обед несколько часов.

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Не отступает жара и в Японии. Здесь уже около месяца температура держится выше 30. А на прошлой неделе превысила отметку в +40. За последний месяц многие люди стали жертвами чрезмерного тепла. Сейчас японцы спасаются от такой погоды у моря, а кое-кто пытается вообще не выходить на улицу.

Температурные рекорды и в Южной Кореи. В Сеуле почти +37, впервые с 1907-го. Люди купаются в фонтанах, а пожарные поливают улицы из шлангов.

С вчера удушье заполонило и Иберийский полуостров. В Испании и Португалии от 35 до 40 градусов.

К слову, изменение климата в этом столетии увеличит количество жертв аномальной жары, особенно в тропических и субтропических странах. В Южной Америке уровень смертности может вырасти на 770%.

Опубликовано Август, 02 в 17:17



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