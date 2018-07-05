Аномальная жара в Канаде и США – есть погибшие

Количество погибших из-за аномальной жары в Канаде снова возросла.

Жертв сейчас 19, сообщает агентство Франс Пресс в Twitter, не приводя детали об обстоятельствах смертей. Напоминаем, температура воздуха в регионе достигает 40 градусов. По прогнозам синоптиков – впереди у канадцев еще как минимум 2 горячих дня. Власти призывают людей быть максимально осторожными.

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Жарко и на восточном побережье США.

Там погибла женщина, которая работала на солнце в саду. Местные власти объявили предупреждение об опасности. Накануне, воздух в Нью-Йорке прогрелся до 41 градуса. Усугубляет ситуацию чрезвычайно высокая влажность. Солнце в регионе начало припекать минувшую субботу. Эксперты отмечают – 7ми-дневная волна жары в регионе бывает примерно раз в 30 лет.

К слову, на выходных, 7 и 8 июля, по всей Украине пройдут дожди с грозами. Температура воздуха будет держаться в пределах 24 градусов тепла.

Опубликовано Июль, 05 в 13:25



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