Антисанитария и 8 человек в комнате – ужасное состояние общежитий в Украине

От 6 утра возле одного из общежитий национального университета культуры и искусств очередь. Родители вместе с детьми ждут поселения. Но в общежитие пускают только абитуриентов.

Благодаря правоохранителям в общежитие мы заходим. Там действительно есть, что скрывать от камеры. В коридорах – на потолке грибок, облезлые стены, кое-где до дыр. Позиция руководства дерзкая.

В маленьких комнатах живут по 8 человек. Валентин – будущий актер. Говорит – чтобы улучшить условия сами будут делать ремонт.

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Окна иногда избиты, заклеены пластырем, лампочки висят на обнаженных проводах. И не только в комнатах, в коридорах такая картина едва не у каждой комнаты.

Душ на первом этаже. Те, кто в общежитии живут не первый год, жалуются, ждать своей очереди иногда приходится целый час. Кухня одна на этаж, антисанитария здесь та еще.

За год проживания родители платят почти 3 тыс. грн. Готовые и больше. Но чтобы условия для их детей были лучше.

К слову, киевское общежитие с фильмов ужасов: из стен растут деревья и везде грибок.

Опубликовано Август, 28 в 19:48



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