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Антисанитария и отсутствие холодильников – что творится на продуктовых базах Киева

На одной из крупнейших продуктовых баз столицы в прошлом году уже снимали масштабные нарушения. Элитные сыры и колбасы – просроченные и без холодильников. История продолжается.

Сыры на любой вкус. Правда, часть – уже просрочена, и даже с плесенью, остальные – могут оказаться ядовитыми хотя бы потому, что сохраняют их при +25 градусах. За час подъезжает и владелец. Почему торгует без холодильников – объясняет, что долго ничего у них не задерживается из пищи.

Холодильник – лишь муляж. Молочку держат на полу. И тоже обещают – там она не ненадолго.

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Большинство торговцев на базах даже не имеет разрешения на торговлю продуктами, поэтому инспекторы не могут контролировать качество этих продуктов в рамках плановых проверок. Только на жалобу потребителей. Так на прошлой неделе, на похожей базе, обнаружили фальсифицированное масло.

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