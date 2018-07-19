Аргентинское настроение в Киеве: новый джаз-бэнд Аргентум
Аргентинское настроение и атмосферу в Киеве воссоздали музыканты из нового джаз-бэнда Аргентум.
В его составе и первая скрипка Одесской филармонии, и заслуженный пианист Украины. В общем, пятеро признанных украинских виртуозов, уже готовятся к концертам по всей Украине – на джазовых фестивалях.
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Скрипка, электрогитара, контрабас, аккордеон и фортепиано. Украинские виртуозы стартовали с музыки аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Ритмами танго покоряют слушателей в Киеве.
Напомним, известная американская группа Imagine Dragons обнародовала трек под названием Natural.
2018-07-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.