Аргентинское настроение в Киеве: новый джаз-бэнд Аргентум

Аргентинское настроение и атмосферу в Киеве воссоздали музыканты из нового джаз-бэнда Аргентум.

В его составе и первая скрипка Одесской филармонии, и заслуженный пианист Украины. В общем, пятеро признанных украинских виртуозов, уже готовятся к концертам по всей Украине – на джазовых фестивалях.

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Скрипка, электрогитара, контрабас, аккордеон и фортепиано. Украинские виртуозы стартовали с музыки аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Ритмами танго покоряют слушателей в Киеве.

Напомним, известная американская группа Imagine Dragons обнародовала трек под названием Natural.

Опубликовано Июль, 19 в 17:21



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