Факты / Видео / Украина / Атака снайперов и морской десант - новая горячая точка на Азове/

Атака снайперов и морской десант – новая горячая точка на Азове

Наши армейцы значительное внимание уделяют обороне Азовского побережья, для недопущения высадки вражеского морского десанта.

Выстрелы из автоматического станкового гранатомета так называемых Сапогов – станковых противотанковых гранатометов, несмотря на перемирие звучат средь бела дня. Наши ребята на позициях говорят – это уже обычное дело, ведь, как только противник замечает мишень, обязательно пытается ее поразить.

Активнее боевики уже традиционно становятся вечером, когда прекращают работать наблюдатели надзорных миссий. Впрочем, постоянного графика нет. Почти вдоль всей линии фронта не прекращается и деятельность снайперских групп. Чтобы уберечь себя, военные строят дополнительные защитные укрепления.

Смотрите: Новое напряжение на передовой – под огнем Крымское

Украинские армейцы в любой момент готовы к бою. Например в этом разделе вооруженных сил, каждый боец ​​имеет так называемый тревожный рюкзак, с набором всего необходимого.

Между тем, как сообщает штаб Операции объединенных сил, сейчас особое внимание уделяется обороне Азовского побережья, чтобы не допустить высадку вражеского морского десанта.

В течение 2-х дней вблизи Мариуполя свою подготовку повышали авиационные наводчики армейской авиации, искали морские цели боевых и транспортно-боевых вертолетов, а именно Ми-24 и Ми-8.

По приказу командующего Операции Объединенных Сил Сергея Наева, все подразделения на морском побережье постоянно тренируются, чтобы всегда быть готовыми отразить вражеское нападение.

К слову, на Донбассе нашли запрещенные противопехотные мины.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Новое напряжение на передовой – под огнем Крымское
АТО
Флаг “ДНР” как красная тряпка: как враг провоцирует бойцов ООС на огонь
Дроны ОБСЕ зафиксировали возле Луганска 10 вражеских градов и 30 танков
Оборона по пояс в воде: что наделала непогода на Донбассе
ато
Под ногами килограммы вражеского железа: бойцы ООС о ночном обострении
Под шумок бьют из артиллерии: как террористы используют гром на Донбассе
ато оос
После ЧМ-2018 выросло количество обстрелов: бойцы ООС о напряженной недели
Анализ крови за 2 минуты: украинское изобретение для передовой

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка