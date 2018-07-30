Атака снайперов и морской десант – новая горячая точка на Азове

Наши армейцы значительное внимание уделяют обороне Азовского побережья, для недопущения высадки вражеского морского десанта.

Выстрелы из автоматического станкового гранатомета так называемых Сапогов – станковых противотанковых гранатометов, несмотря на перемирие звучат средь бела дня. Наши ребята на позициях говорят – это уже обычное дело, ведь, как только противник замечает мишень, обязательно пытается ее поразить.

Активнее боевики уже традиционно становятся вечером, когда прекращают работать наблюдатели надзорных миссий. Впрочем, постоянного графика нет. Почти вдоль всей линии фронта не прекращается и деятельность снайперских групп. Чтобы уберечь себя, военные строят дополнительные защитные укрепления.

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Украинские армейцы в любой момент готовы к бою. Например в этом разделе вооруженных сил, каждый боец ​​имеет так называемый тревожный рюкзак, с набором всего необходимого.

Между тем, как сообщает штаб Операции объединенных сил, сейчас особое внимание уделяется обороне Азовского побережья, чтобы не допустить высадку вражеского морского десанта.

В течение 2-х дней вблизи Мариуполя свою подготовку повышали авиационные наводчики армейской авиации, искали морские цели боевых и транспортно-боевых вертолетов, а именно Ми-24 и Ми-8.

По приказу командующего Операции Объединенных Сил Сергея Наева, все подразделения на морском побережье постоянно тренируются, чтобы всегда быть готовыми отразить вражеское нападение.

К слову, на Донбассе нашли запрещенные противопехотные мины.

Опубликовано Июль, 30 в 19:41



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