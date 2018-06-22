Авто на евробляхах: сколько будет стоить растаможка и какие штрафы введут

На западе страны “литовцам” фору дают словаки и поляки. В Киеве на еврономерах – чуть ли не каждый второй автомобиль. Обманывают государство и ездят на иномарках без уплаты налогов даже чиновники. В их декларациях за прошлый год журналисты нашли 500 нерастаможенных автомобилей.

К примеру, депутат Ужгородского горсовета Михаил Чурило – арендует 3 элитные авто на еврономерах. Его коллега из Раховского горсовета Ярослав Думин – имеет 2 машины на польской регистрации, столько же и у его брата Василия – депутата районного совета.

Сейчас всем так называемым евробляхам хотят дать украинскую прописку. Растаможку автомобилей существенно удешевят, а главное – позволят ввозить старенькие машины, до сих пор у нас регистрировали лишь 5-летние.

Акциз, который больше увеличивал стоимость бывших в употреблении автомобилей, снизят в разы. Его размер будет зависеть от объема двигателя и возраста автомобиля. Чем старше он, тем больше придется заплатить.

Смотрите: Новый Land Rover Discovery – характеристики и цена

Калькуляция проста – для бензиновых автомобилей ставка – 50 евро, дизельных – 75. Их надо умножать на объем двигателя и количество лет автомобиля. Например, если двигатель – полтора, а машине 5 лет – стоимость акциза – 375 евро.

Меньшие скидки для автомобилей-пенсионеров. Фольксваген Гольф Юрия – малолитражный, но ему уж 20 лет. Поэтому только акциз обойдется во столько же, сколько стоит само авто – полторы тысячи евро. Если приплюсовать НДС и ввозные пошлины – набегает 2,5 тыс.

Недовольны новыми ставками для старых авто и в АвтоевроСиле. Говорят, лучше было бы установить фиксированный акциз – 500-1000 евро. Немало машин могут превратиться в металлолом и потому, что легализовать их будет сложно.

Для этого надо поехать в страну, где купили авто, оформить документ купли-продажи, страховку, оплатить местный налог и получить транзитные номера. А вот контроль за евробляхами будет строгим, а штрафы – драконовскими.

Полицейские имеют право останавливать такие автомобили и, если за рулем не настоящий владелец – штрафовать и информировать таможню. Если авто ввезли в режиме транзита, на 5 дней, пересекать границу придется исправно и без задержек, иначе штрафы могут достигать до 170 тыс грн.

К слову, Факты ICTV посчитали, во сколько обойдется растаможка б/у авто в Украине.

Опубликовано Июнь, 22 в 18:11



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.