Автокефальная церковь в Украине. Теофил III – о создании независимой церкви

Новые поступления Украина рассчитывает получить в сотрудничестве с Израилем. Уже почти готово соглашение о свободной торговле между странами. Об этом сообщил наш спикер Андрей Парубий, который сейчас с официальным визитом в Израиле.

Кроме экономических вопросов и встреч с руководителями государства – ему еще и удалось встретиться с Иерусалимским Патриархом и поговорить о создании в Украине автокефальной церкви.

Патриарх в начале встречи был очень тактичный и осторожный и умеренный в выражениях. Поздоровавшись со спикером и депутатами, Феофил III напомнил об особой роли Иерусалимской церкви, ведь именно отсюда пошло христианство.

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В то же время, патриарх с пониманием относится к проблемам украинцев.

Переговоры украинского спикера и Иерусалимского Патриарха вместо запланированных 50 минут длились больше часа. По окончании все выглядели довольными и улыбающимися.

Андрей Парубий сообщил, Иерусалимский патриарх признает право православных народов на свою независимую церковь.

Напомним, президент Петр Порошенко назвал три вещи, которые необходимы Украине для создания собственной поместной церкви.

Опубликовано Май, 29 в 22:03



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