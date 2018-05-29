Автокефальная церковь в Украине. Теофил III – о создании независимой церкви
Новые поступления Украина рассчитывает получить в сотрудничестве с Израилем. Уже почти готово соглашение о свободной торговле между странами. Об этом сообщил наш спикер Андрей Парубий, который сейчас с официальным визитом в Израиле.
Кроме экономических вопросов и встреч с руководителями государства – ему еще и удалось встретиться с Иерусалимским Патриархом и поговорить о создании в Украине автокефальной церкви.
Патриарх в начале встречи был очень тактичный и осторожный и умеренный в выражениях. Поздоровавшись со спикером и депутатами, Феофил III напомнил об особой роли Иерусалимской церкви, ведь именно отсюда пошло христианство.
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В то же время, патриарх с пониманием относится к проблемам украинцев.
Переговоры украинского спикера и Иерусалимского Патриарха вместо запланированных 50 минут длились больше часа. По окончании все выглядели довольными и улыбающимися.
Андрей Парубий сообщил, Иерусалимский патриарх признает право православных народов на свою независимую церковь.
Напомним, президент Петр Порошенко назвал три вещи, которые необходимы Украине для создания собственной поместной церкви.