Авторский и сваренный в 20-метровой джезве: кофейный фестиваль во Львове

Кофе авторский, традиционный, сваренный в 20-метровой джезве. Во Львове в разгаре кофейный фестиваль. Аромат в городе просто опьяняет. Lviv coffee festival проводят уже 12 раз.

Участников 11. Судьи внимательно следят за тем как готовят напитки – для высокого результата здесь важно все.

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Кондитеры угощают сырниками и эклерами. А еще здесь есть настоящее кофейное дерево. Его можно выращивать и дома на подоконнике, вот только ухаживать надо как за малым ребенком.

К слову, ранее Факты ICTV провели ревизию на продуктовых базах Киева – результаты шокируют.

Опубликовано Сентябрь, 14 в 14:38



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