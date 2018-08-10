Авторское право в Украине: как получить роялти за изобретения, видео и песни

За использование чужой интеллектуальной собственности нужно платить. Это называется авторским правом. И во всем мире его уважают. Пока же Украина была в позорном списке трех сотен стран, где авторские права не соблюдаются. Воруют музыку, тексты, изображения. А выплаты роялти, то есть возмещение за пользование интеллектуальной собственностью – у нас в сотни раз меньше, чем за рубежом. Правда изменить ситуацию может недавно принятый закон.

За каждую песню, которая звучит, например, в ресторане или кафе, ее автор должен получить вознаграждение – роялти. До недавнего времени этого придерживались единицы. Организация защиты авторских прав не редко судилась с заведениями. Популярные украинские музыканты уже имеют своих агентов, которые отслеживают, где звучит их музыка.

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В Украине распространены случаи, когда компания собирает деньги пользователей, а роялти авторам платит мизерные – говорит заместитель министра экономики. Поэтому недавно в Украине приняли закон по образцу Евросоюза и Америки, и теперь авторы будут иметь больше прав в организациях, которые собирают вознаграждение.

Теперь украинцы будут иметь шансы сотрудничать и с международной конфедерацией авторов и композиторов СИЗАК – и защищать свои авторские права по всему миру. Но авторское право – это не только музыка, но и различные изобретения, видео, тексты, изображения. Главное их запатентовать, тогда за любое использование автору должны отчислять роялти.

Ранее Факты ICTV сообщали, что Википедия будет платить авторам украиноязычных статей

Опубликовано Август, 10 в 11:23



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