Аж глаза выедает. В Киеве жилой дом затапливает фекалиями

Ранее здесь были душевые кабины, теперь здесь подвальное помещение которое периодически затапливает фекалиями.

Татьяна жалуется – канализация в доме прорывает постоянно. Только вчера воду откачали. Сегодня картина такая же.

Едкий запах канализации глаза выедает. Быть здесь, особенно на первом этаже более 10 минут просто нереально. А люди в таких условиях живут уже 3 года.

Канализация здесь не менялась годами. Дом – бывшее общежитие. Ему 60 лет. Через старые трубы и плохую вентиляцию в доме не только запах. Стены влажные и покрытые грибком.

Наталья здесь живет 8 лет. Говорит, через влажность и едкий запах канализации, часто болеют и взрослые и дети. А еще, опасно ходить по уборной. В таком же состоянии и душ.

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У людей лопнуло терпение. Не понимают почему должны жить в таких условиях. Коммунальные услуги большинство платят исправно. Из-за отсутствия счетчиков суммы в платежках немалые.

Интересно, что начальник ЖЭКа тоже проживает в этом доме. Правда у него – отдельный вход. Люди говорят – ремонт сделал так, что имеет собственную кухню и санузел.

Поэтому всех ароматов не слышит. Нам удалось застать его возле дома. Александр Ульянов объясняет – ремонт переоборудовал без нарушений, в соответствии с техническим планом.

Признает – канализация не менялась годами. Только сейчас проводят реконструкцию канализационных сетей по двум стоякам.

На замену внутренних труб выделили 250 тыс грн. А в канализационных прорывах винит самих жильцов.

К слову, в Минфине предлагают забирать субсидии у должников за коммунальные услуги.

Опубликовано Июнь, 26 в 14:26



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