Бьют по гражданским – в зоне АТО очередное обострение

Если говорить об обстреле наших позиций из минометов, то только на Луганщине зафиксировано 7 прицельных обстрелов со стороны оккупантов. 3 мины 120-го калибра взорвались на позициях украинских защитников вблизи Троицкого и 3 мины 82-го калибра – в районе Новотошковского.

В Донецкой области зафиксирован 21 вражеский обстрел наших позиций. Вблизи Верхнеторецкого и Чермалыка противник выпустил 27 мин 82-го калибра. В районе Красногоровки по нашим защитникам вел огонь вражеский снайпер. Почти два десятка раз украински армейцы открывали огонь.

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Горячее было поблизости Лебединского и Староигнатовки, где вчера вечером наши позиции были обстреляны противником из минометов 120-го калибра, оккупанты выпустили 12 мин.

Не прекращается даже днем ​​огонь из стрелкового оружия в районе села Зайцево, вблизи оккупированной Горловки. Мы сегодня были на крайней позиции в сотне метров от укреплений врага в районе школы.

Правда уроки там прекратились несколько лет назад, после того, как боевики сделали из здания учебного заведения свой штаб и рядом оборудовали позиции. Время от времени украинские армейцы уничтожают укрепления врага, те отвечают огнем и часто российские патроны летят по гражданским жителям в село.

К слову, за минувшие сутки активные боевые действия продолжались на Луганщине.

Опубликовано Июнь, 19 в 17:15



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