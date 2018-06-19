Факты / Видео / Украина / Бьют по гражданским - в зоне АТО очередное обострение/

Бьют по гражданским – в зоне АТО очередное обострение

Если говорить об обстреле наших позиций из минометов, то только на Луганщине зафиксировано 7 прицельных обстрелов со стороны оккупантов. 3 мины 120-го калибра взорвались на позициях украинских защитников вблизи Троицкого и 3 мины 82-го калибра – в районе Новотошковского.

В Донецкой области зафиксирован 21 вражеский обстрел наших позиций. Вблизи Верхнеторецкого и Чермалыка противник выпустил 27 мин 82-го калибра. В районе Красногоровки по нашим защитникам вел огонь вражеский снайпер. Почти два десятка раз украински армейцы открывали огонь.

Смотрите: После 4 лет затишья снова мины – новая горячая точка на Передовой

Горячее было поблизости Лебединского и Староигнатовки, где вчера вечером наши позиции были обстреляны противником из минометов 120-го калибра, оккупанты выпустили 12 мин.

Не прекращается даже днем ​​огонь из стрелкового оружия в районе села Зайцево, вблизи оккупированной Горловки. Мы сегодня были на крайней позиции в сотне метров от укреплений врага в районе школы.

Правда уроки там прекратились несколько лет назад, после того, как боевики сделали из здания учебного заведения свой штаб и рядом оборудовали позиции. Время от времени украинские армейцы уничтожают укрепления врага, те отвечают огнем и часто российские патроны летят по гражданским жителям в село.

К слову, за минувшие сутки активные боевые действия продолжались на Луганщине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

После 4 лет затишья снова мины – новая горячая точка на Передовой
Обстрелы почти не утихают, есть потери – под огнем Зайцево
Они, глаза и уши армии – как работает украинская разведка на Передовой
Село выжигают, местные бегут – гуманитарная катастрофа в Южном на Донбассе
Бьют прицельно, иногда в полный рост – под огнем Майорск, Зайцево и Горловка
Без света, связи, под обстрелами – самые горячие точки на Донбассе
Разбитые дома и изрешеченые заборы – в Зайцево обострение, увеличились обстрелы
Обострение на Донбассе. Под огнем окраины Горловки

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка