Бьют прицельно, иногда в полный рост – под огнем Майорск, Зайцево и Горловка

Сергей – командир подразделения Королевской бригады. Мы стоим и вслушиваемся в бой, длящийся недалеко. Это район КПВВ Майорск.

Такая активизация произошла из-за того, что у врага прошла ротация. Новые наемники – террористы из батальона Сомали бьют прицельно, иногда стоя во весь рост.

Таким образом пытаются отомстить предыдущей ротации боевиков.

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Это Зайцево. Фактически впритык к нашим опорникам вражеские позиции. Поэтому здесь нужно ходить очень осторожно.

Днем оккупанты активно укрепляются. Оборудовали новые бойницы. А вот ночью начинается настоящая дискотека. Так на армейском сленге называют бой.

Накануне украинские армейцы сбили очередной беспилотник российского производства – Орлан-10. На этом участке фронта появление дрона – четкий сигнал: надо быть начеку.

К слову, США настаивают на усилении присутствия НАТО в Европе.

Опубликовано Июнь, 06 в 20:40



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