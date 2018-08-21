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Бьют точно с большого калибра: как снайперы охотятся на бойцов ООС

С утра не прекращаются обстрелы возле Авдеевки. Российские оккупанты бьют по защитникам города из гранатометов.

Снайперы охотятся на армейцев. Они бьют метко, видно, хорошо обученные, используют большой калибр. Временами охота заканчивается трагически для украинских военных.

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Кремлевские наемники начинают открывать огонь, как только вечереет. Часто стрельба не утихает до утра. Поэтому украинские военные все время начеку.

Вчера Факты ICTV писали, как боец ВСУ снял знамя “ЛНР”.

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