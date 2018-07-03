Бьют со всех сторон с управляемых ракет – бойцы ООС

Украинские военные укрепляют позиции у недавно взятого под контроль населенного пункта Золотое-4 в Попаснянском районе Луганщины.

За минувшие сутки боевики 21 раз обстреляли позиции Вооруженных сил, применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В первый день перемирия оккупационная армия ударила из управляемых ракет.

– Они со всех сторон лупили по нам, чтобы мы голову не выдвинули, не наблюдали за ними, – рассказывает боец ООС.

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Вчера Факты ICTV писали о вражеском обстреле Зайцево.

Опубликовано Июль, 03 в 19:30



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