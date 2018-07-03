Факты / Видео / Украина / Бьют со всех сторон с управляемых ракет - бойцы ООС/

Бьют со всех сторон с управляемых ракет – бойцы ООС

Украинские военные укрепляют позиции у недавно взятого под контроль населенного пункта Золотое-4 в Попаснянском районе Луганщины.

За минувшие сутки боевики 21 раз обстреляли позиции Вооруженных сил, применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В первый день перемирия оккупационная армия ударила из управляемых ракет.

– Они со всех сторон лупили по нам, чтобы мы голову не выдвинули, не наблюдали за ними, – рассказывает боец ООС.

Смотрите: Горячая неделя на Донбассе: сотни снарядов, 9 убитых и 14 раненых бойцов ВСУ

Вчера Факты ICTV писали о вражеском обстреле Зайцево.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Осколки на лету разрезали все живое: вражеский обстрел Зайцево
АТО ООС
Горячая неделя на Донбассе: сотни снарядов, 9 убитых и 14 раненых бойцов ВСУ
Бьют по гражданским – в зоне АТО очередное обострение
После 4 лет затишья снова мины – новая горячая точка на Передовой
Обстрелы почти не утихают, есть потери – под огнем Зайцево
Они, глаза и уши армии – как работает украинская разведка на Передовой
Бьют прицельно, иногда в полный рост – под огнем Майорск, Зайцево и Горловка
Разбитые дома и изрешеченые заборы – в Зайцево обострение, увеличились обстрелы

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка