Бьют со всех сторон с управляемых ракет – бойцы ООС
Украинские военные укрепляют позиции у недавно взятого под контроль населенного пункта Золотое-4 в Попаснянском районе Луганщины.
За минувшие сутки боевики 21 раз обстреляли позиции Вооруженных сил, применяя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В первый день перемирия оккупационная армия ударила из управляемых ракет.
– Они со всех сторон лупили по нам, чтобы мы голову не выдвинули, не наблюдали за ними, – рассказывает боец ООС.
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Вчера Факты ICTV писали о вражеском обстреле Зайцево.
2018-07-03
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