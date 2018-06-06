Батарейки в Украине: куда сдавать и почему не перерабатывают

Обычные пальчиковые батарейки отравляют землю ртутью и свинцом. Выбрасывать их просто в помойку – нельзя. Нужно перерабатывать. В Украине этим не занимаются. Все акции по сбору – в большинстве случаев общественная инициатива.

Почти 2 десятка тонн батареек лежат на разных складах по областям, а вывезти нет денег. И это при том, что завозят в Украину ежегодно 3,5 тысячи тонн батареек, а собирают – менее 1%.

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На единственном в Украине предприятии, на экспериментальной линии утилизирование батареек, говорят, дело нерентабельное. 5 лет здесь в маленьком цехе во Львове разбирали гальванические элементы. В прошлом году предприятие реорганизовали, оборудование демонтировали. Сейчас на складах 200 тонн батареек.

Батарейки можно сдать по адресам на сайте batareiky.in.ua, Киевкоммунсервис или торговых сетях.

К слову, по Киеву установят 150 специальных контейнеров для сбора опасных отходов, таких как лампочки, термометры, батарейки.

Опубликовано Июнь, 06 в 11:07



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