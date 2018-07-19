Без очередей, не выходя из дома – как получить разрешение на строительство за 3 минуты

Существенное облегчение для желающих, кто хочет строить. Оформить разрешение на строительство дома или гаража теперь можно за 3 минуты и, не выходя из дома.

Теперь достаточно просто заполнить анкету в интернете. В прошлом году подобные документы оформляли более 50 тысяч украинцев.

Трудно даже представить, сколько времени и нервов они потратили на бюрократические круги ада, теперь все это позади.

Смотрите: Контрабанда и санитарная вырубка: кто и зачем уничтожает леса Украины

Вместо 30 дней – 3 минуты. В архитектурно – строительной инспекции называют фантастические цифры. Задумал построить дом, садишься за компьютер, заполняешь электронную анкету и ждешь. Секунды и можешь строить. Чиновники уже не могут решать – принимать у вас документы или нет, все происходит автоматически.

Вчера Факты ICTV писали о последствиях моратория на проверки лагерей: сотня отравленных детей за 2 недели.

Опубликовано Июль, 19 в 17:48



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.