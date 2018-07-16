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Без драматизма! Что говорят эксперты о встрече Трампа и Путина

“Хороший старт для всех” – так президент США Дональд Трамп назвал результаты переговоров тет-а-тет. После двухчасовой встречи лидеры вышли к своим делегациям, а после начали пресс-конференцию. Трамп и Путин говорят очень дипломатично и произносят общие фразы о необходимости улучшения отношений. Об Украине – всего несколько слов. Президенты отмечают, что необходимо соблюдать Минские соглашения.

Изменится ли ситуация в Украине к лучшему после встречи Трампа и Путина?

  • Ничего не изменится 50%, 6 голосов
    6 голосов 50%
    50%
  • Да, будет прогресс 33%, 4 голоса
    4 голоса 33%
    33%
  • Нет 8%, 1 голос
    1 голос 8%
    8%
  • Наоборот. Стоит ожидать обострения 8%, 1 голос
    1 голос 8%
    8%
Всего голосов: 12

Эксперты опасаются, что Трамп пойдет на какие-то уступки в вопросах Крыма, или антироссийских санкций. Впрочем, что бы Трамп ни пообещал Путину, далее эти договоренности должен одобрить конгресс, а законодательный орган США – на стороне Украины.

Эксперты убеждены, драматизировать встречу Трампа и Путина не стоит.

Читайте: Встреча Трампа и Путина: о чем договорились президенты в Хельсинки

А то, что глава Белого дома сначала встретился с президентом Порошенко в Брюсселе – хороший знак для Украины.

Больше шансов на договоренность у Сирии. Ведь главный интерес Америки – выбросить Иран из этой страны.

Трамп объявил поход против аятуль Тегерана. До сих пор в Сирии на стороне диктатора Асада воевала Россия с ее авиацией и Иран с почти стотысячным контингентом пехоты.

Эксперты отмечают – заявления Трампа и Путина в Хельсинки будут гласными, но вероятнее всего – неконкретными.

К слову, президент РФ Владимир Путин посоветовал президенту США Дональду Трампу “ настроить Украину на выполнение Минских соглашений”.

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