Без драматизма! Что говорят эксперты о встрече Трампа и Путина
“Хороший старт для всех” – так президент США Дональд Трамп назвал результаты переговоров тет-а-тет. После двухчасовой встречи лидеры вышли к своим делегациям, а после начали пресс-конференцию. Трамп и Путин говорят очень дипломатично и произносят общие фразы о необходимости улучшения отношений. Об Украине – всего несколько слов. Президенты отмечают, что необходимо соблюдать Минские соглашения.
Изменится ли ситуация в Украине к лучшему после встречи Трампа и Путина?
- Ничего не изменится 50%, 6 голосов6 голосов 50%50%
- Да, будет прогресс 33%, 4 голоса4 голоса 33%33%
- Нет 8%, 1 голос1 голос 8%8%
- Наоборот. Стоит ожидать обострения 8%, 1 голос1 голос 8%8%
Эксперты опасаются, что Трамп пойдет на какие-то уступки в вопросах Крыма, или антироссийских санкций. Впрочем, что бы Трамп ни пообещал Путину, далее эти договоренности должен одобрить конгресс, а законодательный орган США – на стороне Украины.
Эксперты убеждены, драматизировать встречу Трампа и Путина не стоит.
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А то, что глава Белого дома сначала встретился с президентом Порошенко в Брюсселе – хороший знак для Украины.
Больше шансов на договоренность у Сирии. Ведь главный интерес Америки – выбросить Иран из этой страны.
Трамп объявил поход против аятуль Тегерана. До сих пор в Сирии на стороне диктатора Асада воевала Россия с ее авиацией и Иран с почти стотысячным контингентом пехоты.
Эксперты отмечают – заявления Трампа и Путина в Хельсинки будут гласными, но вероятнее всего – неконкретными.
К слову, президент РФ Владимир Путин посоветовал президенту США Дональду Трампу “ настроить Украину на выполнение Минских соглашений”.