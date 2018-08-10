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Без денег и паспортов: 3 месяца Россия не выпускает из Крыма 5 рыбаков

Уже три месяца 5 украинских рыбаков не могут уехать из Крыма. Их задержали российские пограничники и обвинили в браконьерстве.

Капитана поместили в СИЗО Симферополя, а четыре члена экипажа, хоть и выпустили на свободу, но отобрали паспорта и заставляют оставаться в Балаклаве. Украинцы не имеют денег – выживают только с помощью неравнодушных.

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Жертвы политических интриг или просто неудачной рыбалки? Все время мужчины находятся на полуострове. Экипаж вроде свободен, но без паспортов и домой вернуться не в состоянии.

Напомним, моряки, которых более года назад задержали в Греции, вернулись в Одессу. Капитан, старпом и рядовые остаются в Греции до выяснения всех обстоятельств.

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