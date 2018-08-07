Без выстрелов: как враг провоцирует бойцов ООС

Горячей была прошлая ночь вокруг Горловки – террористы обнаглели, поэтому наши армейцы вынуждены были дать отпор.

– Вчера начались провокации со стороны противника, в часу 10-м. Начали обстреливать две из моих позиции, – говорит военнослужащий ВСУ.

Сначала меньшие калибры, затем перешли к противотанковым гранатометам.

Обстрел от обстрела отличается, уверяют военные. Стрелковые выстрелы, оказывается, имеют свой почерк и могут разоблачать враждебные планы.

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По характеру обстрелов армейцы уже научились определять дальнейшие действия противника. Или будут лезть боевики на штурм, или это просто провокационный огонь.

Снайперские группы могут выманивать и без единого выстрела.

– Вешают компакт-диски, различные банки, чтобы отблескивала, типа как от оптики и провоцируют огонь на эти демаскирующие средства. При этом вычисляют, где находятся позиции наших военнослужащих и туда ведут огонь, – комментирует боец ​​ООС.

К слову, бойцы ООС нашли тайные ходы врага.

Опубликовано Август, 07 в 20:04



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