Факты / Видео / Lifestyle / Здоровье / Без риска для здоровья! Чем кормить школьников/

Без риска для здоровья! Чем кормить школьников

Ранние подъемы и быстрые завтраки – вот что ждет нас уже завтра. На пороге первое сентября. И одна из главных проблем для родителей – что питательного приготовить своим детям утром. И еще, как сделать так, чтобы они это ели?

Пойдете на линейку 1 сентября?

Результаты

Врач-диетолог советует давать детям сваренные всмятку яйца, отварную или потертую морковь со сметаной, каши, чай, какао с молоком, орехи, ягоды и зелень. И, конечно же, фрукты.

Читайте: Идеальный рацион для похудения

Главное – меньше сахара. Он придаст энергии. Но на очень короткое время. Далее наступит усталость.

Идеальным снеком для школы также будет классический бутерброд с сыром и мясом. На обед – надо не забыть о супе. Сваренный на нежирном мясном бульоне он пополнит запас аминокислот, будет способствовать хорошей памяти. А вот вечером – съесть немного белка и углеводов. Именно кашица на ночь позволит забыть обо всех стрессах и проснуться утром бодрым и полным сил.

Ранее Факты ICTV сообщали, что уличная еда может разрушить наше здоровье

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Школьников ждет новая группа продленного дня – что изменится
Рак и стресс: Минздрав выступил против линеек в школах
Качественно и бюджетно: где и почем купить модную школьную форму
Как эксплуатируют украинского учителя – сравниваем зарплаты и нагрузки с ЕС
У Києві чоловік взяв у заручники чотирьох дітей і погрожував зброєю
В Киеве мужчина взял в заложники четырех детей и угрожал оружием
Швидка допомога
Открытый перелом черепа. На Ровенщине ребенок попал в отсек картофелекопалки
Привітання з Днем знань
День знаний 2018 – поздравления в картинках
Как подготовить ребенка к первому смартфону – советы Минздрава

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка