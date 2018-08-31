Без риска для здоровья! Чем кормить школьников
Ранние подъемы и быстрые завтраки – вот что ждет нас уже завтра. На пороге первое сентября. И одна из главных проблем для родителей – что питательного приготовить своим детям утром. И еще, как сделать так, чтобы они это ели?
Пойдете на линейку 1 сентября?
Врач-диетолог советует давать детям сваренные всмятку яйца, отварную или потертую морковь со сметаной, каши, чай, какао с молоком, орехи, ягоды и зелень. И, конечно же, фрукты.
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Главное – меньше сахара. Он придаст энергии. Но на очень короткое время. Далее наступит усталость.
Идеальным снеком для школы также будет классический бутерброд с сыром и мясом. На обед – надо не забыть о супе. Сваренный на нежирном мясном бульоне он пополнит запас аминокислот, будет способствовать хорошей памяти. А вот вечером – съесть немного белка и углеводов. Именно кашица на ночь позволит забыть обо всех стрессах и проснуться утром бодрым и полным сил.
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