Банк крови для животных: кто может сдать и где
Ежемесячно во Львове гибнут сотни собак – потому что не получают необходимого лечения. Из-за болезней и аварии животные нуждаются в переливании крови. Впрочем, в ветеринарных клиниках ее нет. Львовянину Александру Мильковичу пришлось самостоятельно искать донора для своего любимца.
Впрочем, уже было поздно, спасти животное не удалось. Чтобы таких случаев стало меньше, в коммунальной ветклинике Лев решили создать банк крови. Уже обустраивают рабочее помещение.
Поэтому здесь смогут когда-либо сделать переливание. Доноров будут специально отбирать – среди домашних вакцинированных животных, весом не менее 25-ти килограммов.
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За раз будут 450 мл крови. Ветеринары уверяют, это безопасно и никакого вреда собакам не принесет. Данные о донорах регистрируют в специальной базе.
Сейчас в городском реестре почти 14 тыс. животных. Чтобы новая система заработала, а в банке крови появилось необходимое оборудование, нужно 250 тыс. грн. Пока собрать удалось только 37.
В западной Украине такой банк крови будет первым. Кроме Львова оборудования и условия для спасения собак есть только в Одессе и Киеве.
К слову, Факты писали, где сдавать кровь, требования, противопоказания и цена.
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