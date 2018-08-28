Банк крови для животных: кто может сдать и где

Ежемесячно во Львове гибнут сотни собак – потому что не получают необходимого лечения. Из-за болезней и аварии животные нуждаются в переливании крови. Впрочем, в ветеринарных клиниках ее нет. Львовянину Александру Мильковичу пришлось самостоятельно искать донора для своего любимца.

Впрочем, уже было поздно, спасти животное не удалось. Чтобы таких случаев стало меньше, в коммунальной ветклинике Лев решили создать банк крови. Уже обустраивают рабочее помещение.

Поэтому здесь смогут когда-либо сделать переливание. Доноров будут специально отбирать – среди домашних вакцинированных животных, весом не менее 25-ти килограммов.

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За раз будут 450 мл крови. Ветеринары уверяют, это безопасно и никакого вреда собакам не принесет. Данные о донорах регистрируют в специальной базе.

Сейчас в городском реестре почти 14 тыс. животных. Чтобы новая система заработала, а в банке крови появилось необходимое оборудование, нужно 250 тыс. грн. Пока собрать удалось только 37.

В западной Украине такой банк крови будет первым. Кроме Львова оборудования и условия для спасения собак есть только в Одессе и Киеве.

К слову, Факты писали, где сдавать кровь, требования, противопоказания и цена.

Опубликовано Август, 28 в 22:03



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