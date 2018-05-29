Без шрамов и рисков: новая методика операций в больнице имени Мечникова

Операция длилась 4 часа – Татьяне удаляли грыжу. Выполняли ее с помощью нового эндоскопического оборудования, весь процесс транслировали на нескольких экранах.

Уже через сутки после сложного хирургического вмешательства Татьяна может ходить. У нее не будет тяжелого периода реабилитации, а тело останется без шрамов от разрезов. Женщина чувствует себя хорошо и по прогнозам медиков уже через несколько дней вернется домой.

Теперь чтобы прооперировать пациента, хирургам в больнице имени Мечникова достаточно сделать несколько небольших проколов. Оборудование попадает внутрь, а изображение мгновенно выводится на экран, все автоматизировано. Благодаря этому, говорят медики, растет качество операции, а главное – пациент в полной безопасности.

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С операционной в режиме онлайн трансляции идет в инновационный центр. Здесь студенты и медики следят за ходом операции. В центре также есть мониторы, на которые выводят информацию о пациенте. Весь процесс записывается на диск и хранится в архиве больницы.

За неполный месяц с момента установления новой аппаратуры, уже оказали помощь сотням пациентам.

Ежегодно в больнице имени Мечникова делают минимум 20 тысяч операций. Теперь половина из них будут проводить на новом оборудовании, без всякого разреза.

К слову, из школы в больницу. Результаты экспертизы по отравлению детей.

Опубликовано Май, 29 в 11:08



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