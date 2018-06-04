Без света, связи, под обстрелами – самые горячие точки на Донбассе

Возле Зайцево и днем ​​не утихают пулеметные очереди. А сегодня утром начался минометный обстрел. Стреляли из временно оккупированной Горловки. Минами повредило связь и свет.

У военных мало времени, чтобы починить разрывы проводов. Без полевой защищенной связи на фронте трудно. Так же, как и без электричества.

Украинские военные насчитали 8 мин. И прошлой ночью калибр 82 мм был едва ли не самым маленьким. Потому российско-оккупационные войска били и по артиллерии.

Бьют прицельно, поэтому передвигаться на позиции нужно осторожно, и лучше лишний раз голову не поднимать.

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Сейчас к оккупантам поступило подкрепление, русские наемники заехали на Донбасс зарабатывать деньги, убивая наших военных и гражданских.

Поэтому бьют более кучно и прицельно. А тем временем в Зайцево собралась очередь за гуманитарной помощью. Красный крест привез цемент и песок, чтобы местные могли хоть как-то подлатать побитые войной дома.

То, что у кремлевских наемников нет ничего святого, уже показали 4 года войны. Оккупанты подтвердили это и сегодня. Открыли огонь по людям, которые стояли в очереди за гуманитаркой.

Красный крест – единственная гуманитарная организация, которая доезжает в Зайцево – поселок, где уцелевшие дома, редкость.

133 жители остались в этой части Зайцево. Преимущественно это пожилые люди, которым некуда ехать. Они ежедневно живут под прицелом вражеской артиллерии. Но надолго ли хватит им хотя бы такого ремонта, не берется прогнозировать никто.

К слову, в Киеве из гранатомета обстреляли ритуальное бюро.

Опубликовано Июнь, 04 в 20:20



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