Без столовой и спортзала: как учатся дети на Прикарпатье

Школьники из села Мостище на Прикарпатье учатся в одноэтажном домике. Ему более ста лет. Условия как в позапрошлом веке, тогда как село находится всего в нескольких километрах от Калуша – крупнейшего районного центра.

100 лет – не возраст. По крайней мере, так считают прикарпатские педагоги. Немало школьников до сих пор учатся в старых столетних зданиях, с маленькими окнами, низкими потолками и без надлежащих условий для обучения. На предписания о закрытии таких зданий никто не считается.

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В школе более 180 учеников. В самом маленьком классе – 17, самом большом – 27 учеников. Поместить их нигде, один класс приспособили в сельском клубе. Спортзал обустроили в бывшем кафе.

Ранее Факты ICTV писали, что на Закарпатье закрывают почтовые отделения – люди без пенсий и работы.

Опубликовано Август, 27 в 11:02



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