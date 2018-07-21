Бездорожье и вода на вес золота: проблемы туристической Сходницы

Сюда едут со всей Украины – чтобы попить минеральной воды. А у местных проблемы с питьевой. Она в Сходнице подается по графику, стоит 26 гривен за куб, а в некоторые дома вообще не доходит.

Не просто доехать сюда и на оздоровление. Дорога на Сходницу – это сплошные ямы.

Тендер на ремонт пути выиграли еще в прошлом году, объясняют в Львовской обладминистрации. Деньги, а это 80 миллионов гривен, надеялись получить за счет таможенного эксперимента – это когда сбор от таможенных платежей идет на дорожную сферу. Однако в этом году он принес мало денег.

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Бездорожье – не единственная проблема Сходницы. В курортном поселке, который славится минеральными водами, с питьевой – проблемы. Цена на нее золота – 26 гривен за метр кубический. И подают ее с перебоями.

Напомним, Сходницу называют украинской Швейцарией. Как доехать, оздоровиться и цена – здесь.

Опубликовано Июль, 21 в 13:57



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