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Более нелепого человека не видели: кто облил кислотой детей в Одессе

Более нелепого человека не видели – так соседи отзываются о деде, который в Одессе облил 12-летнего мальчика серной кислотой. Ему, мол, не понравились детский смех и игры во дворе.

По последним данным, в настоящее время состояние Саши удовлетворительное, а обидчику грозит до семи лет тюрьмы.

Дети сразу даже не поняли что произошло.

Сначала считали, что сосед распылил на ребенка перечный баллончик, однако боль не утихала. Саша с мамой поехали на следующее утро в больницу. Здесь медики сказали – вещество, которое попало на тело Саши – серная кислота.

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Мужчина неоднократно приставал к детям, а свои эксперименты с кислотой ранее проводил на кошках. Саше, говорят медики, крупно повезло. Если бы жидкость попала в глаза, мальчик бы потерял зрение.

К слову, киевские медики провели уникальную операцию недоношенному младенцу.

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