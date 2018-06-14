Бесплатная медицина для Донбасса – проект Геннадия Друзенко в Новых лидерах

Из профессиональных правоведов – в военные медики. В 2013 году владелец 2-х украинских и одного британского дипломов по праву, и не подозревал, что окажется на фронте.

В медики Геннадия Друзенко подтолкнул Майдан. Тогда юридические знания помогли обустроить госпиталь в комитетах Верховной Рады. Удалось спасти несколько десятков человек. Но во время войны счет спасенных пошел на тысячи. Официально Первый Добровольческий Мобильный Госпиталь создали после трагедии в Илловайске.

Добровольцы едут примерно на месяц. Для государства это – стандартная зарплата медика. Для волонтеров – ощущение обязанности и головная боль: где найти машину, бензин и необходимые лекарства.

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За 3,5 года спасли 40 тыс пациентов. Сейчас на фронте немного спокойнее, и врачи крайне необходимы в селах между линиями столкновения. Наибольшие проблемы – в Луганcкой области, поэтому, с помощью проекта “Новые лидеры”, Геннадий хочет создать мобильную клинику для так называемой серой зоны, будет курсировать по селам и обследовать тех, кто живет под обстрелами.

Общая стоимость проекта -примерно 8 млн грн. Если удастся заработать миллион, хватит на несколько месяцев работы, топливо и медикаменты. Геннадий говорит – его проект – не только о сиюминутной помощи больным. Он о том, чтобы показать людям на линии соприкосновения, что о них не забыли.

К слову, Факты писали о проекте Виталия Белоброва в Новых лидерах.

Опубликовано Июнь, 14 в 11:15



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