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Бесплатный английский для бойцов: реабилитация военных ВСУ

Британская Рада в Украине организует для украинских военных бесплатные курсы при поддержке НАТО. Ими могут воспользоваться демобилизованные, в частности участники войны на Донбассе.

За последние 4 года английский здесь изучили 200 военных, около сотни из них служили на передовой.

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Основная цель проекта – способствовать трудоустройству бывших армейцев на гражданском рынке труда. Средний процент тех, кто получил работу по завершению курсов – 80%. Накануне дипломы об успешном изучении английского вручали очередной группе наших бойцов.

К слову, Украина запускает производство боеприпасов.

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