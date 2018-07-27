Бесплатные курсы во Львове 2018: на кого учат и какая потом зарплата

На Львовщине не хватает работников легкой промышленности. Люди массово выезжают за границу, или переквалифицируются. Чтобы не загубить собственный бизнес, 8 предпринимателей объединили свои ателье, фабрики и готовы обучать молодежь и предлагают людям работу, но вот желающих мало.

Не только следить за модой, а создавать ее самостоятельно. Из отдельных лоскутков ткани Леся Шморгун уже 5 лет шьет вышиванки. С иглой и нитью на ты женщина всю жизнь. Впрочем, к этому времени должна была изменить не одну работу – была учителем труда. И только потом поняла – комфортно ей на швейном предприятии.

Чтобы таких работников на предприятиях становилось больше, во Львове начали социальную кампанию для поддержки отрасли легкой промышленности. Ведь сейчас в городе 900 вакансий.

Смотрите: Работа в США: в отелях, ресторанах и на фермах не хватает 60 тыс. рабочих

Не хватает швей, закройщиков, конструкторов. Руководители восьми предприятий сбились с ног в поисках специалистов. Говорят, местные мастерицы массово выезжают за границу. И чтобы бизнес не упал, объединились в кластер индустрии моды.

Позаботились даже о конкурентах. Участники кластера собрали все актуальные во Львове вакансии. Поэтому мастера могут выбрать лучшую из сотен предложенных.

А для тех, кто иглу с нитью до сих пор в руках не держал, создали школу швейного мастерства. Убеждают, за 2,5 месяца научат шить любого бесплатно – если после выпускники останутся работать на львовском предприятии.

Пока новую профессию освоили только 10 человек.

К слову, бизнес в Польше: украинцы открыли самую маленькую кофейню в стране.

Опубликовано Июль, 27 в 11:43



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.