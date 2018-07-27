Факты / Видео / Украина / Бесплатные курсы во Львове 2018: на кого учат и какая потом зарплата/

Бесплатные курсы во Львове 2018: на кого учат и какая потом зарплата

На Львовщине не хватает работников легкой промышленности. Люди массово выезжают за границу, или переквалифицируются. Чтобы не загубить собственный бизнес, 8 предпринимателей объединили свои ателье, фабрики и готовы обучать молодежь и предлагают людям работу, но вот желающих мало.

Не только следить за модой, а создавать ее самостоятельно. Из отдельных лоскутков ткани Леся Шморгун уже 5 лет шьет вышиванки. С иглой и нитью на ты женщина всю жизнь. Впрочем, к этому времени должна была изменить не одну работу – была учителем труда. И только потом поняла – комфортно ей на швейном предприятии.

Чтобы таких работников на предприятиях становилось больше, во Львове начали социальную кампанию для поддержки отрасли легкой промышленности. Ведь сейчас в городе 900 вакансий.

Смотрите: Работа в США: в отелях, ресторанах и на фермах не хватает 60 тыс. рабочих

Не хватает швей, закройщиков, конструкторов. Руководители восьми предприятий сбились с ног в поисках специалистов. Говорят, местные мастерицы массово выезжают за границу. И чтобы бизнес не упал, объединились в кластер индустрии моды.

Позаботились даже о конкурентах. Участники кластера собрали все актуальные во Львове вакансии. Поэтому мастера могут выбрать лучшую из сотен предложенных.

А для тех, кто иглу с нитью до сих пор в руках не держал, создали школу швейного мастерства. Убеждают, за 2,5 месяца научат шить любого бесплатно – если после выпускники останутся работать на львовском предприятии.

Пока новую профессию освоили только 10 человек.

К слову, бизнес в Польше: украинцы открыли самую маленькую кофейню в стране.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

В 1 класс вместо цветов с телевизором и ламинатором. Скандал в львовской школе
Киев и Львов под водой: почему каждый ливень превращает города в Венецию
Leopolis Jazz Fest
Leopolis Jazz Fest во Львове: какие известные исполнители выступают
Leopolis Jazz Fest
Leopolis Jazz Fest во Львове: кто выступает и какой сюрприз ждет посетителей
В центре Львова на голову прохожим падают остатки фасада
Новый мусороперерабатывающий комплекс во Львове: сколько стоит и когда ждать
В немецкий университет без экзаменов! Самой старой школе Львова 200 лет
пісок
Песок во рту и на одежде: откуда бури из грязи во Львове

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка