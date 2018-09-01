Бесплатный инсулин в Ватутином: почему не хватает и как спасаются люди

Больные сахарным диабетом жители Ватутиного Черкасской области ежедневно вынуждены балансировать на грани жизни и смерти. Бесплатного инсулина, по рецепту, в аптеке уже три месяца катастрофически не хватает. Самостоятельно большинству инсулинозависимых его не купить, препарат – дорогой. А без него этим людям не жить.

В городе по рецепту инсулин выдают только в одной аптеке. Здесь говорят, только препарат появляется – его разбирают за полдня. Большинству больных его не хватает. В этом месяце на лекарства выделили четверть от необходимой суммы. Поэтому с более полутора сотен зависимых инсулин получат лишь два десятка человек.

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По государственной программе инсулин покупают за деньги центрального и местного бюджетов. Государство выделяет 40-50% – в зависимости от региона, остальные финансирует область и город. И в 17-ти тысячном Ватутином говорят – денег нет.

В Минздраве заявили, что все сделали по закону – Черкасской области на инсулин в этом году выделили 24,5 млн гривен.

Переписка чиновников и депутатов всех уровней продолжается уже три месяца. Кто профинансирует инсулин для ватутинцев, до сих пор не понятно. Тогда как у больных диабетом каждый день без инсулина может стать последним.

К слову, в Украине запретили Воду для инъекций.

Опубликовано Сентябрь, 01 в 19:54



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