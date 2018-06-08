Бесплатный транспорт и уличный Wi-Fi: современное село Днепропетровщины

Оснащенные скверы, уличный Wi-Fi, социальный транспорт, современные спортивные площадки. Здесь в школу дети вместо учебников носят планшеты, а у каждого фельдшера – свой скутер. И все это у Вакуливской объединенной территориальной общины, что на Днепропетровщине.

В 2015 году ее создали первой в Украине. И сейчас одна из самых маленьких по количеству жителей она демонстрирует лучшие результаты.

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Сейчас здесь уже освещены все улицы, устраивают скверы и ремонтируют дороги. Для молодежи – построили спортивные площадки. А передвигаются люди с помощью социального транспорта. С прошлого года он курсирует маршрутом бесплатно.

К слову, в Винницкой области, бывшие АТОвци, создали центр физической подготовки и реабилитации.

Опубликовано Июнь, 08 в 11:30



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