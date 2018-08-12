Бесплатный тур в Европу: как доехать и где жить
Путешествовать заграницу – можно задешево. Украинцы все чаще путешествуют автостопом – и экономят немало. При этом можно объездить полмира.
Для того чтобы ездить за просто так нужно изучить несколько простых правил: яркая одежда, улыбка и палец вверх.
Одно дело доехать даром, а как же найти бесплатную крышу над головой?
Сайт каучсерфинг с помощью которого можно переночевать совершенно бесплатно.
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Это международная сеть помещений, чьи хозяева принимают у себя гостей даром. Но когда вы зарегистрируетесь на специальном сайте, будьте готовы к тому, что и к вам переночевать однажды может попроситься незнакомец.
Обзорный тур можно получить тоже даром. По центру гиды постоянно водят экскурсии.
Ранее Факты ICTV писали о том, как правильно выходить из отпуска – 5 советов, как не подорвать психику и работать с удовольствием.