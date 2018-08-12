Бесплатный тур в Европу: как доехать и где жить

Путешествовать заграницу – можно задешево. Украинцы все чаще путешествуют автостопом – и экономят немало. При этом можно объездить полмира.

Для того чтобы ездить за просто так нужно изучить несколько простых правил: яркая одежда, улыбка и палец вверх.

Одно дело доехать даром, а как же найти бесплатную крышу над головой?

Сайт каучсерфинг с помощью которого можно переночевать совершенно бесплатно.

Смотрите: 69 грн за 69 минут: выгоден ли каршеринг и как воспользоваться

Это международная сеть помещений, чьи хозяева принимают у себя гостей даром. Но когда вы зарегистрируетесь на специальном сайте, будьте готовы к тому, что и к вам переночевать однажды может попроситься незнакомец.

Обзорный тур можно получить тоже даром. По центру гиды постоянно водят экскурсии.

Ранее Факты ICTV писали о том, как правильно выходить из отпуска – 5 советов, как не подорвать психику и работать с удовольствием.

Опубликовано Август, 12 в 19:50



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.