Безопасно и счастливо: как живут и сколько зарабатывают в Норвегии
Качественные скоростные поезда и хорошие социальные программы – по принципу все для людей – живет Норвегия.
Здесь рождаемость и качество жизни одни из самых высоких на континенте.
Килограмм картофеля – 60 гривен, такая же цена на масло. Литр молока почти 45, аналогичная начальная стоимость хлеба. Яйца стоят примерно 75.
Возможно, недешево, но продукты в Норвегии высокого качества. Высокого качества и здешняя медицина с ее государственным страхованием.
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Самая дорогая в Норвегии стоматология, и она в страховку не входит.
Норвегия стабильно на первых местах мировых рейтингов самых здоровых и счастливых стран Европы. А еще она экологическая и безопасная. Поэтому на улицах мало полицейских машин и много электрокаров.
Средняя зарплата в Норвегии 5-7 тысяч евро.
К слову, сейчас Греция вернулась к блошиным рынкам, потому что люди не могут покупать новые вещи.