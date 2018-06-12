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Безопасно и счастливо: как живут и сколько зарабатывают в Норвегии

Качественные скоростные поезда и хорошие социальные программы – по принципу все для людей – живет Норвегия.

Здесь рождаемость и качество жизни одни из самых высоких на континенте.

Килограмм картофеля – 60 гривен, такая же цена на масло. Литр молока почти 45, аналогичная начальная стоимость хлеба. Яйца стоят примерно 75.

Возможно, недешево, но продукты в Норвегии высокого качества. Высокого качества и здешняя медицина с ее государственным страхованием.

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Самая дорогая в Норвегии стоматология, и она в страховку не входит.

Норвегия стабильно на первых местах мировых рейтингов самых здоровых и счастливых стран Европы. А еще она экологическая и безопасная. Поэтому на улицах мало полицейских машин и много электрокаров.

Средняя зарплата в Норвегии 5-7 тысяч евро.

К слову, сейчас Греция вернулась к блошиным рынкам, потому что люди не могут покупать новые вещи.

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