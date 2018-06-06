Безопасность на воде: как работают спасатели на киевских пляжах

В Украине с начала года утонули более 300 человек. Только за последние 10 дней – полсотни погибших. Такую печальную статистику приводят спасатели.

Главные причины смертности на воде – купание в нетрезвом состоянии и в необорудованных местах. В Киеве купаться можно на 13 пляжах.

Когда человек начинает тонуть – это происходит очень тихо. Пострадавший постепенно исчезает под водой и почти не двигается. Если замечаете что-то подобное – лучше сразу звать на помощь. Вытащив человека на берег – ее состояние надо проверить. Человек без сознания – сделать искусственное дыхание и массаж сердца.

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В Киеве чрезвычайники сейчас проводят специальные рейды на пляжах. Раздают листовки и объясняют, что делать в случае несчастного случая.

На работу спасателей люди не жалуются. А вот состояние пляжей, говорят, плохое: они не оборудованы и грязные.

К слову, пляжный сезон официально открыт, и в жару, которая сейчас царит в Украине, людей тянет к водоемам и в парки охладиться.

Опубликовано Июнь, 06 в 11:08



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